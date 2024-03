Città

SARONNO – L’ha detto con un intervento a caldo in consiglio comunale, annunciando l’uscita del gruppo di Obiettivo Saronno dalla sala consiliare, con conseguente scelta di non partecipare alla votazione, e l’ha rimarcato nella notte con un post su Facebook.

Luca Amadio consigliere della lista civica indipendente pone l’accetto su quanto emerso ieri sera nel dibattitto sulla mozione sul Ddl Calderoli presentato da Giuseppe Calderazzo. In particolare l’esponente di viola evidenzia la dissonanza tra l’intervento del consigliere comunale Mauro Rotondi e quello della collega del partito Lucy Sasso nella analisi del provvedimento e quindi della mozione. Da questa sua riflessione sul confronto che ha preceduto la votazione (che si conclusa con il voto favorevole di Calderazzo contrario di Lega, Fi, FdI e l’astensione di Pd, Tu@Saronno, Saronno civica, Marta Gilli) il quesito rilanciato nella notte sui social.

Ecco l’intervento

Quando in un consiglio comunale un consigliere indipendente presenta una mozione contro il Ddl del leghista Calderoli in merito all’autonomia differenziata delle Regioni, che nulla ha a che vedere con le tematiche nostrane, quando un consigliere del Pd saronnese afferma di essere favorevole al federalismo, quando una collega del suo stesso partito sostiene l’esatto contrario, nel pieno imbarazzo della restante maggioranza, decidiamo di non partecipare al voto di una mozione divenuta oggetto di una commedia dell’assurdo e ci domandiamo come la stessa maggioranza possa ancora amministrare con lucidità la nostra città.

