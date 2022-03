Calcio 3′ cat: l’Amor sportiva scivola in casa

SARONNO – Passo falso casalingo per l’Amor sportiva, battuta questo pomeriggio dall’Union Oratori Castellanza al centro sportivo di via Trento. E‘ finita 3-2 per gli ospiti.

Campionato 3′ categoria girone A, risultato della 19′ giornata: Airoldi Origgio-Limbiate 2-4, Amor sportiva-Union Oratori Castellanza 2-3, Legnanese-Rescalda 5-0, Legnarello-Oratorio Lainate Ragazzi 0-0, Rescaldinese-Dal Pozzo 0-3, San Vittore Olona-Cogliatese 1-1. Classifica: Oratorio Lainate Ragazzi 40 punti, Limbiate 35, Cogliatese 30, Union Oratori Castellanza 27, Legnanese 25, Dal Pozzo 21, Amor sportiva 18, Legnarello 17, San Vittore Olona 15, Airoldi Origgio 11, Rescalda 10, Rescaldinese 8.

(foto archivio: Amor sportiva in un precedente impegno agonistico nel campionato regionale di Terza categoria)

