SARONNO – Appuntamento imperdibile quello della domenica pomeriggio al centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo. Con fischio d’inizio alle 15.30 va infatti in scena il derby locale di Seconda categoria tra Frazione calcistica Dal Pozzo ed Amor sportiva, entrambe hanno appena festeggiato la matematica permanenza in categoria e quindi potranno giocarsi a viso aperto questa gara, che si annuncia spettacolare.

Arbitro designato è Samuele Paredi di Como.

Gli altri match

Per quanto concerne le altre formazioni locali impegnate in Seconda categoria, alle stessa ora domenica sono previste anche, nel girone H, Cistellum-Bulgaro con arbitro Davide Bernasconi di Como, Molinello-Gerenzanese con arbitro Dany Jefferson Pariona Rojas di Cinisello Balsamo e Novedrate-Cogliatese con arbitro Martina Vesco di Saronno. Nel girone Osaf-Pro Juventute con arbitro Niccolò Fortunato di Gallarate

(foto: i giocatori dell’Amor sportiva)

