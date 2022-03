x x

SARONNO – Il danno e la beffa per i tifosi del Fbc Saronno: domenica pomeriggio la squadra del cuore è stata sconfitta 2-1 in casa dalla Besnatese e ora vede allontanarsi i playoff di Promozione; e mentre si giocava la partita fuori le auto dei tifosi sono state multate della polizia locale per divieto di sosta, Il riferimento va a chi aveva parecheggiato lungo via Biffi, la strada “cieca” che porta al piazzale dello stadio “Colombo Gianetti”. All’uscita dall’impianto verso le 16.30 per tanti la brutta sorpresa, verbale da 30 euro (per chi paga entro 5 giorni) e molte lamentele. A ben guardare, fra gll alberi ad inizio via, un cartello di divieto effettivamente esiste ma, come fa notare un tifoso, “dal 1931 ovvero da quando lo stadio è stato inaugurato, non è mai capitato neppure una volta che fosse messo in pratica. Neppure ai gloriosi tempi della serie C quando di auto ce n’erano tantissime!”

Effettivamente, via Biffi è a fondo cieco, finisce proprio allo stadio, e la domenica pomeriggio lì parcheggia soltanto chi va allo stadio (o all’adiacente palasport), e le vetture in sosta a lato della strada non danno obiettivamente alcun “fastidio”. Non è noto, tra l’altro, da quando sia stato introdotto il divieto di sosta, sinora nessuno se n’era mai accorto e forse, come suggerisce qualche tifoso “prima di dare le multe sarebbe stato il caso di mettere qualche avviso. O meglio ancora, togliere l’inutile divieto!”

06032022