Softball in maschera per carnevale a Saronno

x x

SARONNO – Allenamento in maschera per i piccoli dell’under 13 del Saronno softball, l’altro giorno al diamante di via De Sanctis. Un modo simpatico per celebrare la festa di carnevale, in vista degli eventi che poi si sono tenuti in città e nei paesi del circondario.

Il carnevale è stato festeggiato in tutte le località della zona, a partire dal centro storico di Saronno.

Tanta gente anche in piazza Diaz a Ceriano Laghetto per l’iniziativa promossa dall’Amministrazione civica con le associazioni locali e la Pro loco; e nella vicina Misinto.

Festa anche, con frittelle ed uno spettacolo per i bimbi, anche all’oratorio di Gerenzano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06032022