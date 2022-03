x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consigliare di minoranza Cartabia sindaco, indirizzato al sindaco e ai consiglieri comunali e firmato dalla consigliera Marisa Rimoldi.

Premesso che:

che l’articolo 11 della Costituzione italiana “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”;

che il conflitto in atto si pone in contrasto con 1 principi del Diritto Internazionale e in particolare dell’Unione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza oltre che ‹alla solidarietà e al rispetto reciproco tra 1 popoli e ‘alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del e diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite’; *

Considerando che:

a seguito della manifestazione unitaria a favore della pace tenutasi a Cislago in data 27 febbraio attraverso cui tanti nostri concittadini hanno dimostrato la loro sensibilità oltre che comprensibile preoccupazione di fronte a quanto sta accadendo nel cuore dell’ Europa;

Il consiglio comunale si è impegnato a far sentire la propria solidarietà al popolo ucraino, con particolare attenzione alla comunità ucraina residente Cislago, nei modi di volta in volta ritenuti più opportuni; farsi promotore verso il governo nazionale e a sua volta alle Istituzioni europee affinché si attivino nei confronti degli organismi internazionali per la ripresa del dialogo in favore del superamento del conflitto armato; promuovere iniziative di accoglienza presso le famiglie cislaghesi e a supporto degli aiuti delle popolazioni colpite; farsi parte attiva di raccolte beni di prima necessità in collaborazione con le associazioni territoriali, da inviare nei paesi colpiti; promuovere modalità di raccolta ed invio di risorse economiche, che pervengano attraverso libere donazioni da parte della cittadinanza e/o di altre associazioni ed enti;

Tutto ciò premesso si interroga il sindaco e la giunta sui seguenti argomenti:

1) Se è stato costituito un tavolo di coordinamento con il il compito di condividere informazioni utili e dare fattivo sostegno ai cittadini di origini ucraine residenti nel nostro comune, sia di trovare concrete soluzioni per permettere l’accoglienza e sostegno ai profughi in fuga dall’Ucraina

2)Se sussiste un costante contatto con la prefettura e con tutte e le realtà, anche del terzo settore, coinvolte in questa azione coordinata e volta ad individuare le soluzioni più efficaci per fornire adeguato supporto all’emergenza in atto;

3)Se si intende monitorare sostenere le famiglie cislaghesi che si renderanno disponibili ad accogliere i profughi Ucraini;

4)Se verranno fornite le opportune spiegazioni, anche dal punto di vista amministrativo e burocratico per i nostri concittadini che volessero prestare accoglienza ai profughi ucraini.

(foto:consigliera Marisa Rimoldi)

06032022