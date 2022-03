x x

CARONNO PERTUSELLA – Tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Uboldo arriva un bel successo per la Rossella ETS Caronno Pertusella di Claudio Gervasoni, che nella 19ª giornata del campionato di Serie B (volley maschile), ha battuto in tre set (triplo 25-22) i giovani della Vero Volley Monza.

Questo il commento apparso sui canali social della società gialloblù: “Caronno vince e convince nel match casalingo contro Vero Volley Monza. I giallo blu si impongono agevolmente sui brianzoli con un’ottima prova corale, che consente a Piccinini e compagni di conservare la testa della classifica in coabitazione con Saronno, prossimo avversario dei nostri ragazzi”.