SARONNO – Gli studenti del liceo scientifico G.B .Grassi stanno raccogliendo generi di prima necessità da inviare in Ucraina. Hanno anche allestito nell’atrio un serie di installazioni volte a riflettere sul dramma delle persone di quel devastato Paese. In particolare gli alunni della classi 3D e 4D si occupano di confezionare quotidianamente gli scatoloni che, tramite il grande lavoro della Protezione Civile di Rovello Porro, partono verso l’Ucraina. Preziosa la collaborazione anche del personale Ata. Una collaboratrice scolastica si è attivata per consegnare di volta in volta alla Protezione, stipando la sua auto, il materiale di aiuto. I ragazzi hanno come referenti e stimolo per questa mobilitazione i docenti Maristella Temporiti e Paolo Sambrotta.

