SARONNO – Sono una sessantina i profughi ucraini ospitati a Saronno. A fare il punto oggi pomeriggio a latere della conferenza stampa sul bilancio l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani.

“Dall’inizio dell’emergenza sono arrivate a Saronno, di cui abbiamo nota, una sessantina di persone – ha spiegato l’esponente della Giunta – per i 2/3 sono minori visto che abitualmente è una mamma con uno o due bimbi. La metà hanno trovato alloggio da familiari e conoscenti mentre una trentina sono stati collocati in famiglie. Ci è giunta la notizia dell’arrivo di un’altra quarantina di persone ma non sappiamo ancora se sanno dove alloggiare”. Dopo la registrazione dalla polizia locale a tutti viene offerta la possibilità di un tampone gratuito offerto dalla Saronno Servizi: “Stiamo valutando anche come gestire l’aspetto vaccini ora che l’ats ha avviato la presa in carico delle famiglie”.

Continua la mobilitazione della città: “Oggi abbiamo un tavolo per organizzare delle attività pomeridiane anche grazie alla disponibilità di Saronno Servizi di spazi nella piscina comunale. Ci sono anche medici di famiglia e due odontoiatri che si sono offerti di prestare le cure necessarie ai profughi presenti in città”.

