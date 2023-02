x x

SARONNO – Con i dati definitivi a livello saronnese, provinciale e regionali sono possibili le prime analisi sul voto nella città degli amaretti.

Evidente come la maggior affluenza saronnese 44,18% che supera il 41,68 regionale e il 38.49% si legata alla candidatura e all’exploit di Ilaria Pagani fortemente sostenuta dalla comunità che non a caso ha superato quota mille preferenze. In sostanza si sono recati alle urne 13642 saronnesi (7013 donne e 6629 uomini) pari al 44,35%. Un dato basso rispetto al alle politiche quando si era presentato ai seggi il 71,16% degli aventi diritto e ancor di più rispetto alle regionali 2018 quando gli elettori erano stati il 76,94%.

Un dato comunque migliore di quelli della provincia se si pensa che Varese si ferma al 42,05%, Gallarate al 39.5%, Busto Arsizio al 38.3% e a Luino il 29%.Il centrodestra di Fontana ha la maggioranza ma non con l’ampio margine che ha conquistato altrove. A Saronno si ferma al 45,98% (in regione è al 54,67 in provincia al 59,43%) mentre Majorino arriva al 40,37% (Regione 33,93% e Provincia 29,49% ). Moratti è al 12,04% mentre a livello regionale fa il 9,43% e in provincia 9,70%. Mara Ghidorzi è al 1,60% (in Regione 1,53% e Provincia 1,38%)

Tra i partiti, i primi trend parlano di un Pd che si conferma primo partito (determinante il traino della candidatura dell’assessore Ilaria Pagani) arrivando al 27,64% (regione 21,82% e provincia 19,65%) tallonato da FdI (regione 25,18% e provincia 23,51%). Il terzo polo conferma il risultato delle politiche a livello di coalizione 12,04% superando la media regionale e provinciale ma Azione è al 6,64% (regione 4,25%, provincia 4,3%) mentre la civica Moratti 5,37 (regione e provincia 5,30%). E gli altri? Lega 12,27% (regione 16,53% provincia 19,05%), Fi arriva a 6,49% (determinante la candidatura di Pellicciotta) in regione è al 7,23% e in provincia al 6,35%, M5s approda al 4,96% meglio del 4,06% provinciale e del regional

Ad ottenere più voti a livello provinciale tra i candidati di Saronno è Ilaria Pagani (Pd) che arriva a 1023 voti. Segue Annalisa Renoldi (Azione) che si ferma a 490, Maria Elena Pellicciotta (FI) 287 Massimo Uboldi (M5s) 222, Lisa Molteni (Lista Moratti) 143 e Maurizio Cremascoli (Alleanza Verdi e Sinistra) 108.

Qui i risultati a livello provinciale con gli eletti

Ecco i risultati di Saronno con i dati delle ultime consultazioni

Sezioni 38 su 38 Regionali 2023 Politiche 2022

(Camera) Comunali 2020 Europee 2019 Regionali 2018 *Attilio Fontana* * 45,98%* 2.410 ( 21,45%) 4.482 (23,09%) 1.276 (7,03%) 1.096 (5,83%) 964 (4,53%) 1.379 (12,27%) 2.209 (11,38%) 3.888 (21,41%) 6.690 (35,62%) 4.987 (23,42%) 729 (6,49%) 1.323 (6,81%) 1.122 (6,18%) 1.682 (8,95%) 2.859 (13,43%) 582 (5,18%)

193 (1,72%) 231 (1,19%) *Pierfrancesco Majorino* * 40,37%* 3.106 (27,64%) 4.117 (21,21%) 3.126 (17,22%) 5.414 (28,82%) 5.284 (24,81%) 292 ( 2,60%) 475 ( 4,23%) 880 (4,53%) 557 ( 4,96%) 1.555 (7,71%) 827 (4,55%) 1.717 (9,14%) 4.253 (19,97%) *Letizia Moratti* *12,04%* 604 (5,37%) 2.690 (13,34%) 519 (2,86%) 746 (6,64%) *Mara Ghidorzi* * 1,60%* 165 (1,47%) 237 (1,18%)

—-

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su