SARONNO – E’ stata l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani ad affrontare durante la serata “Partecipiamo” al Santuario ad affrontare il tema degli alloggi popolari a Saronno.

“In città ci sono circa mille alloggi di residenza pubblica (750 di Aler e gli altri comunali). Sono alloggi che vengono assegnati tramite bando che si è aperto nelle scorse settimane. Resterà aperto fino al 10 luglio e il comune è a disposizione per fornire l’assistenza necessaria a inserire i propri dati per partecipare al bando”.

Ma quanti alloggi ci sono per questo bando? “Al momento sono a disposizione, per essere assegnati, 13 alloggi – ha proseguito Pagani – ma grazie all’intervento in corso ne inseriremo altri 3 che saranno pronti a fine dell’estate e poi in autunno altri 8. Abbiamo quindi diverse spazi da inserire nel bando per rispondere alle necessità dei nostri concittadini”.

Attualmente sono in corso i lavori di riqualificazione in 8 bilocali in viale Santuario “sono interventi non invasivi quindi in qualche mese si dovrebbero concludere. Non sono ancora inseriti nel bando ma i lavori saranno ultimati tra qualche mese in modo da considerarli poi in graduatoria”. I primi tre alloggi della palazzino sono invece in fase di ristrutturazione con fondi del Pnrr “per essere messi a disposizione di famiglie con problemi di emergenza abitativa”.

In merito all’intervento il sindaco ha riassunto come l’intervento per la sistemazione degli alloggi in viale Santuario prevedano un investimento di 160 mila euro.

