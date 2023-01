x x

CARONNO PERTUSELLA – Black out elettrici oggi all’ora di pranzo in diverse aree di Caronno Pertusella, con la corrente che “va e viene”, come segnalato da molto cittadini. Il problema, in base alle rilevazioni di E-distribuzione, si è verificato a partire dalle 12.54 ed è dovuto ad un guasto in zona Bariola. Sono già stati inviati sul posto i tecnici per la riparazioni del caso, che si prevede saranno completate entro le 15 odierne.

Il numero di utenze interessate dal problema sarebbe comunque per il momento piuttosto limitato, si fa riferimento a poche decine.

(foto archivio)

18012023