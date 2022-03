x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese approda ai quarti di finale, e l’allenatore Manuel Scalise è decisamente soddisfatto: “Bravissimi tutti, col Derthona abbiamo vinto meritatamente. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sono partite davvero forte, anche chi è rientrato in questa occasione. C’è chi snobba questa manifestazione, io dico che vincere fa sempre bene e vogliamo andare avanti”. Anche perchè adesso la situazione si è fatta davvero interessante, la strada è ancora lunga ma non sono molte le squadre rimaste in lizza per aggiudicarsi questo trofeo nazionale.

Sul campo del Derthona, a Tortona, i rossoblù si sono imposti col risultato di 2-1 e rete decisiva all’ultimo minuto di Zeroli.

