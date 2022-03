x x

SARONNO – Al via la stagione del softball con le prime amichevoli, e l’Inox Team Saronno debutta oggi sul diamante di via De Sanctis giocando contro la nazionale della Germania, under 19. Inizio alle 17 ed ingresso libero, e per la riapertura dell’impianto per questo 2022 saranno offerto tutti gli abituali servizi, con bar regolarmente attivo.

Si tornerà quindi a giocare domenica 13 marzo, stesso posto, per l’amichevole del Saronno con l’Avigliana softball, che milita in serie A2.

Le saronnesi si stanno preparando per la nuova annata che inizia ufficialmente ad aprile,o e che vedrà la formazione ancora impegna in A1, ed anche nella Coppa delle Coppe che si terrà ad agosto in Spagna a Viladecans.

(foto archivio: una giocatrice della Germania)

