SARONNO – Continua la raccolta di cibo e medicinali veterinari per i rifugi ucraini. Enpa ha organizzato la partenza di due carichi da Verona, con furgoni autorizzati, che saranno diretti ad Odessa da dove – per ora – si snodano passaggi sicuri per chi ritira. Si raccolgono: Cibo (cani, gatti, altri animali), soluzione fisiologica, Betadine disinfettante, guanti, bende, antibiotici, antidolorifici, antiparassitari (per cani e gatti), trasportini e guinzagli (per cani e gatti).

Si possono inviare anche materiali per le persone, non ci sono problemi di carico. Potrete consegnare le vostre donazioni alla sede Enpa in via Novara 20 a Saronno entro domenica 20 marzo.

Gli orari di raccolta sono lunedì, martedì, giovedì, sabato dalle 9,30 alle 11 dalle 18,30 alle 20, mercoledì dalle 9,30 alle 11 dalle 19,30 alle 21, venerdì dalle 9,30 alle 11 dalle 17,30 alle 19 e domenica dalle 11 alle 13 dalle 19,30 alle 21.

Chi volesse, può portare le donazioni anche alla tabaccheria Caldera, in corso della Vittoria 407 a Caronno Pertusella dal lunedì al sabato 9/12.30 – 15.30/19.Per qualsiasi info chiamate Luisella 3452995883 o Sara 3387321141.

