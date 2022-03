x x

Nel freddo pomeriggio il debutto stagionale saronnese in amichevole

SARONNO – Oggi pomeriggio il centro sportivo di via De Sanctis ha ospitato la prima uscita stagionale dell’Inox Team Saronno (serie A1), amichevole internazionale contro la nazionale della Germania Under 19, appena arrivata in Italia per una serie di test nella zona. Inizio alle 17, e clima decisamente invernale per un match combatutto e che è stato deciso dallo spunto finale, un doppio, della azzurra Alessandra Rotondo del Saronno, al rientro sul diamante dopo quasi un anno di stop per infortunio. E’ finita 3-2 per le saronnesi.

La cronaca – Dopo un primo inning con qualche valida ma nessun punto, il punto per la Germania arriva alla seconda ripresa. Alla terza ripresa doppio di Lozada che “porta a casa” Rotondo, poi doppio di Giulia Longhi, 2-1. Il 2-2 giunge al sesto inning mentre all’ultima ripresa è il doppio di Rotondo che consente al Saronno di ottenere il punto decisivo.

Per Saronno ad alternarsi sul monte di lancio Alice Nicolini e la giovane Chiara Rusconi.

(foto: alcune fasi del match)

