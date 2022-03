x x

CERIANO LAGHETTO – “Grazie, innanzitutto, per la moltitudine di messaggi di solidarietà per le minacce e gli attacchi ricevuti che hanno coinvolto anche la mia famiglia. L’aver toccato la mia famiglia, in particolare mia moglie e i miei bimbi, costituisce l’aver varcato quella linea rossa per quale non posso e non voglio rimanere indifferente”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega.

Prosegue Dante: “Ho quindi raccolto in questo trolley non solo le minacce recenti più crude, ma anche la documentazione che, a mio parere, testimonia quello che è un vero e proprio sistema d’odio creato ad arte contro di me, da persone che da tempo ormai hanno sostituito la normale critica politica con una patologica forma di ossessione!” Ieri Cattaneo ha depositato il materiale raccolto all’avvocato Carlo Basilico, perchè valuti le opportune azioni legali.

(foto: Dante Cattaneo ha raccolto le minacce contro di lui in una voluminosa “raccolta”. Ieri la consegna all’avvocato Carlo Basilico del materiale)

13032022