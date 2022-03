x x

MISINTO – Grande successo per la camminata in rosa misintese, l’evento che ha chiuso la rassegna “Marzo mese delle donne“. Sono stati più di cento i partecipanti alla manifestazione: altissima la componente femminile, ma anche uomini e bambini hanno marciato con le proprie mamme, mogli e, in qualche caso, nonne.



“L’iniziativa è riuscita perfettamente, siamo molto soddisfatti – così, con grande soddisfazione, commenta il sindaco Mattia Piuri – Sicuramente si tratta di qualcosa che riproporremo per il futuri.”



“Un grazie – conclude – va allo sci club I Corvi che ha organizzato l’evento in maniera egregia in collaborazione con l’assessore alla Promozione culturali, Monica Caspani, e l’assessore alle Pari opportunità, Antonina Fiorillo. Un grazie anche alla protezione civile per il supporto logistico e riabilistico.”

Presenti alla manifestazione il sindaco, l’assessore Monica Caspani e l’assessore Antonina Fiorillo, l’assessore allo Sport e Tempo libero, Davide Cattaneo. Presente alla manifestazione anche il consigliere Luca Nobile.

