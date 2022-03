x x

ORIGGIO – Al momento non è stato ancora ricostruita la dinamica dell’incidente avvenuto stamattina pochi minuti prima delle 11 al chilometro 18 dell’A8 Milano – Varese. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Risultano ferite tre persone un anziano, di 79 anni, un 29enne ed un 30enne.

Presenti anche i vigili del fuoco e ovviamente la polizia stradale per i rilievi e per gestire la viabilità. La circolazione in direzione di Varese si è notevolmente rallentata, per non dire completamente fermata, nel corso delle operazioni di soccorso. Intorno alle 12 erano almeno 3 i chilometri di coda.

