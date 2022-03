x x

SARONNO – Cade dalla bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata questa mattina alle 10.55 ad una donna di 57 anni che stava percorrendo via Volontari del sangue a Saronno, l’incidente si è verificato nei pressi di piazza Indipendenza. E’ intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio ha prestato le cure del caso alla ciclista, senza che ci fosse bisogno di trasportarla all’ospedale; la paziente aveva infatti riportato solo lievi contusioni.

Ieri a Limbiate alle 9.40 è stato investito un pedone in via Dante Alighieri: la ferita è una donna di 46 anni, trasportata all’ospedale di Desio, per lievi contusioni, da una ambulanza del Sos. Sul luogo del sinistro, per i rilievi, una pattuglia della polizia locale.

Ieri a Solaro alle 12.20 tamponamento fra due automobili in via Roma: due persone sono rimaste lievemente contuse, si tratta di un uomo di 47 anni ed uno di 69 anni che sono stati medicati direttamente sul posto dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto subito accorsa.

(foto archivio)

19032022