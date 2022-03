x x

SESTO CALENDE – Vittoria fondamentale per la Sestese contro un agguerrito Ardor Lazzate che si presenta a questa gara con l’obbligo della vittoria per mantenere accesa la fiammella dei playoff.

A sbloccare la gara sono i padroni di casa all’8′ con una magia di Selpa che col mancino calcia al volo una palla messa in mezzo direttamente da rimessa laterale e sorprende Bozzato. Il pareggio ospite arriva nel finale di tempo al 41′ sugli sviluppi di calcio di punizione: D’Onofrio crossa profondo sul secondo palo, trova la sponda di Baldan per Sala che calcia di prima intenzione ma Passaretta salva tutto con un grande intervento, sulla respinta il più veloce è Artaria che realizza in tap-in. Nella ripresa la Sestese rimane in 10 a causa dell’espulsione di Cusaro al 30′ per grave fallo di gioco su Artaria; nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa trovano i tre punti grazie a Colombo, che al 39′ trasforma il cross di Brugni e batte il Bozzato a pochi metri dalla porta.

Grazie a questa vittoria i ragazzi di Roncari restano al terzo posto a quota 44 appaiati al Varzi, Lazzate momentaneamente ottavo scavalcato dal Club Milano.

RISULTATI 26° Giornata: Calvairate – Varzi 2-5; Castanese – Rhodense 3-1; Club Milano – Settimo Milanese 3-1; Sestese – Ardor Lazzate 2-1; Verbano – Vogherese 0-1; Vergiatese – Acc. Pavese 0-3; Gavirate – Varesina 1-2; Pavia – Base 96 Seveso ore 18.

Sestese – Ardor Lazzate 2-1

SESTESE: Mengon (16′ pt. Passaretta), Zorzetto (26′ st. Brugni), Frigerio, Bigioni, Cusaro, Mandracchia, Lunghi, Fall (18′ st. Della Vedova), Selpa (41′ st. Dell’aera), Pedrabissi, Colombo A disposizione: Bossi,, Russo, Tramutoli, Rano All.: Roncari

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Cavalcante, D’onofrio, Baldan, Raimondo (39′ st. Natale), Sala (25′ st. D’astoli), Pedrazzini (29′ pt. Sandrini), Artaria, Berberi, Ferrari (14′ st. Torin), Peverelli A disposizione: Ferloni, Moja, Lombardi, Giandinoto, Maisano All.: Cesana

Arbitro: Petraglione di Termoli (Ferrais di Milano e Filippi di Brescia)

Marcatori: 8′ pt Selpa (S), 41′ pt Artaria (A), 39′ st Colombo (S).