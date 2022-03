x x

BUSTO ARSIZIO / VARESE – Autostrade per l’Italia ha segnalato, poco prima delle 8 di questa mattina, lunghi tratti di traffico nel tratto autostradale tra Legnano e Busto Arsizio, in direzione Varese.

La motivazione è da ricondurre ad un incidente dalle circostanze ancora da chiarire: un’automobile, con a bordo due donne di 21 e 24 anni e un uomo di 25, si è ribaltata. Conducente e passeggeri hanno riportato ferite lievi e sono stati assistiti da due ambulanze del 118, provenienti da Legnano e Saronno, e da un’automedica; sono stati poi considerati fuori pericolo e assistiti in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano e la Polstrada.

In entrambe le direzioni, però, il tratto autostradale presenta significativi rallentamenti; i curiosi rallentano il traffico anche nella direzione opposta.

Pochi giorni fa, un altro grave incidente stradale che ha bloccato l’autostrada A8 all‘altezza di Castellenza.

(foto archivio)

