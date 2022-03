x x

CISLAGO – Mercoledì 30 marzo, alle 21, nella sede della Croce Rossa di Cislago, in via Battisti 825, si terrà la serata di presentazione del nuovo modulo di accesso di Croce Rossa, ovvero il corso che permetterà di diventare membro effettivo dell’associazione.

Si tratterà di una serata un cui i vari responsabili delle aree Cri (Salute, Sociale, Emergenza, Principi e valori, Giovani, Comunicazione e Sviluppo) daranno una panoramica delle varie attività del comitato.

Tutti coloro che desiderano partecipare possono iscriversi alla serata attraverso questo portale. Si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid. Per ulteriori informazioni, si può scrivere alla mail [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

23032022