SARONNO – Potrebbe non essersi nemmeno accordo del danno che ha provocato all’inizio di via Carcano impegnato com’era nella manovra con cui ha finito per “stendere” un paletto parapedone e sollevare e spezzare alcune lastre di marmo della pregiata pavimentazione della rotonda tra via Carcano e corso Italia.

Il riferimento va al camionista che ieri mattina, martedì 22 marzo, alla guida di un mezzo pesante ha danneggiato l’arredo urbano durante una manovra. La dinamica non è chiara: non si sa ancora se abbia sbandato o se abbia colpito il paletto magari mentre cercava di fare la retromarcia avendo preso l’intersezione come una rotatoria. Il risultato è stato comunque un danno alla proprietà comunale notato da alcuni agenti nel corso del pomeriggio. Il comando di polizia locale, dopo aver transennato la zona con nastro bianco e rosso, ha subito avviato le indagini per risalire al mezzo e quindi al conducente che sarà chiamato a risarcire il danno provocato. Non è detto, per altro, che si sia reso conto dell’accaduto. Nelle prossime ore con le immagini delle telecamere cittadine gli agenti risaliranno alla targa e quindi a tutti gli elementi per ottenere il risarcimento del danno all’Amministrazione.

