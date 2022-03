x x

COGLIATE – Dopo le ore concitate dell’intervento di spegnimento del rogo tra Cogliate e Barlassina e della bonifica è ora il tempo della conta dei danni, dei ringraziamenti e del ritorno alla normalità: “Un grazie ai vigili del fuoco e ai volontari che si sono adoperati affinché domenica sera le fiamme all’interno del Parco delle Groane, nella zona del Laghetto, non si diffondessero ulteriormente. Le operazioni di bonifica si sono chiuse lunedì attorno alle 19.30, a questo intervento hanno preso parte anche i volontari della Protezione Civile della Provincia di Como in virtù della convenzione in atto con il nostro parco. Anche a loro va il nostro ringraziamento per la concreta collaborazione” rilevano dall’ente Parco Groane.

L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, hanno distrutto circa un ettaro di bosco; oltre ai volontari dell’anticendio boschivo e della protezione civile, sul posto erano intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.

23032022