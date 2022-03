x x

LIMBIATE – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio il 27enne che ieri notte, è stato protagonista dell’incidente stradale avvenuto in via Oberdan a Limbiate.

L’impatto è avvenuto alle 22,45 quando la vettura del giovane è finita contro il muro. Al momento non è chiaro perchè il conducente abbia perso il controllo del mezzo ma l’impatto è stato abbastanza forte da danneggiare non solo il mezzo ma anche il muro. L’impatto ha richiamato i residenti e vedendo l’auto incidentata si sono fermati anche alcuni automobilisti di passaggio.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’automedica dall’ospedale di Garbagnate Milanese. I primi a mettersi al lavoro sono stati però i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il giovane dalla vettura. Pochi minuti dopo mezzanotte il personale sanitario ha trasportato l’automobilista al pronto soccorso di Desio in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno svolto i rilievi del caso, prima che la vettura fosse rimossa, per risalire all’esatta dinamica e quindi alle cause del sinistro.

(foto archivio)

