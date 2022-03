x x

SARONNO – Una piscina, campi da basket e da calcio, un’aula morbida, una per la pet therapy, una per la pittura e una composta d’acquari. Sono i desiderata dei 300 bimbi della scuola elementari Gianni Rodari di via Toti coinvolti dall’Amministrazione e dai docenti nella partecipazione del nuovo bando per la riqualificazione dell’istituto scolastico.

Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio in Municipio dall’Amministrazione comunale alla presenza della dirigente Laura Rizzo e della docente Barbara Marabelli.

In sostanza in una giornata tutti gli alunni dalla prima elementare alla quinta sono stati coinvolti nella progettazione della scuola. Tutti hanno dato il proprio contributo: i piccoli hanno colorato i grandi hanno disegnato e dato le proprie idee.

Dei 300 elaborati grazie al lavoro delle insegnati e dei tecnici comunali è stato realizzato un video che è parte integrante dello studio di fattibilità dell’Amministrazione comunale in risposta al bando di regione Lombardia per ottenere i 7 milioni necessari alla realizzazione della nuova scuola. La risposta dovrebbe arrivare entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione ossia il prossimo 21 maggio.

“Con l’assessore ai Lavori Pubblici e quello alla Pubblica Istruzione volevamo porre l’accento su un aspetto particolare del nuovo percorso di ricerca e ottenimento dei fonti per la nuova scuola – ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi – abbiamo aggredito un nuovo bando che richiedeva anche una partecipazione dei ragazzi. Con il contributo del personale docente e i ragazzi è stato realizzato questo video. I nostri ragazzi sono molto fantasiosi e molto indirizzati verso quelli che diventeranno i contenuti della nuova struttura”.

Dopo i ringraziamenti dell’assessore Gabriele Musarò che ha parlato “di un esempio di cittadinanza attiva” Francesca Pozzoli delegata ai Lavori Pubblici ha raccontato come il bando e quindi anche la proposta dell’Amministrazione preveda “una scuola innovativa per la modalità con cui è stata realizzata ma anche nel modo di viverla”. “Si aprirà all’esterno in modo polifunzionale con spazi per eventi e mostre e una palestra usabile anche per eventi sportivi”.

“Quello della Rodari – ha concluso l’assessore Pozzoli – è un progetto che ci sta molto a cuore e che ha catalizzato grande energia ed entusiasmo tanto che abbiamo consegnato tutto con una settimana di anticipo”.

“Grazie ai ragazzi e alle insegnanti – ha rimarcato la preside Rizzo – abbiamo parlato di agorà, una scuola aperta non un’aula chiusa”.

