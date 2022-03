x x

SARONNO/SARONNESE – Questo week-end la nostra redazione ha scovato alcuni appuntamenti da svolgere anche all’aperto, dalla giornata del verde pulito ad Origgio alla scoperta delle bellezze di Como e del suo lago, senza dimenticare il grande protagonista del fine settimana: il teatro!

Venerdì 25 Marzo

MILANO – Nella cornice storica di Palazzo Reale in piazza Duomo 12, Fondazione Bracco con il patrocinio del Ministero della cultura propone la mostra “Ritratte”: un omaggio al patrimonio artistico italiano e all’impegno delle donne che se ne occupano. L’ingresso è libero orari e informazioni al sito internet www.palazzorealemilano.it.

Sabato 26 Marzo

ROVELLASCA – Dalle 15.30 alle 17.30, alla biblioteca comunale di via Edmondo de Amicis, “Gioca di Ruolo”: giochi di ruolo per bambini dagli 8 anni, prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 16.30, al Mils – museo delle Industrie e del lavoro del saronnese in via don Griffanti 6 a Saronno, inaugurazione della mostra “Il labirinto del passato”: un percorso artistico proposta da Isa Borroni (artista del riciclo). La mostra rimarrà aperta fino a sabato 9 Aprile e per conoscere gli orari dell’evento si può consultare il sito internet www.museomils.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, andrà in scena lo spettacolo “Il delitto di via dell’Orsina” con Massimo Dapporto per la regia di Andrée Ruth Shammah. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, Paolo Hendel porta in scena “La giovinezza è sopravvalutata” (in foto un momento dello spettacolo). Info al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Domenica 27 Marzo

ORIGGIO – Ritrovo alle 9 all’esterno della biblioteca comunale di via ai Boschi 17 per la “Giornata del verde pulito: Puliamo Origgio”, alle 12.30 pranzo da asporto alla baita degli Alpini di via Piantanida. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

COMO – Un itinerario guidato di due ore circa alla scoperta e riscoperta del lungolago dove sorgono le splendide dimore antiche, nonché il tempio voltiano. Informazioni dettagliate e prenotazioni al sito www.milanoguida.com.

SARONNO – Alle 11, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma, incontro con la poetessa Giovanni Rosadini su “Il potere rigenerativo della parola, un percorso fra poesia e vita. L’evento si inserisce nella manifestazione “Gironi Diversi – Festival di poesia Città di Saronno. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CISLAGO – Alle 16, all’auditorium “L’angolo dell’arte in via alla Stazione, andrà in scena lo spettacolo per bambini “Pippo l’ippopotamo prepotente” L’ingresso è libero e gratuito, per informazioni sito internet www.comune.cislago.va.it.

MILANO – All’archivio Ferraina di via Scevola, 4, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Fabrizio De André alla Bussola 1975”. Venti scatti che testimoniano il primo concerto del cantautore genovese tenuto nello storico locale di Marina di Pietrasanta. Prenotazione obbligatoria al numero 3477686415.