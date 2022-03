x x

UBOLDO – Al via domenica 10 aprile la quattordicesima Mezza dei Boschi nel parco nei Mughetti di Uboldo.

Dopo 2 anni di stop causa Covid ritorna la manifestazione podistica non competitiva amica dell’Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amniotrofica. La quota di partecipazione è fissata a 10 euro, di cui parte sarà devoluta all’Aisla per la ricerca scientifica, mentre per tutti i nati dopo il 2008 la partecipazione è gratuita.

La partenza avrà luogo dalla Cascina Leva, in via Cerro 251 e sono fissati 3 percorsi con lunghezza variabile: 21,09 chilometri, 10,54 chilometri e 2,63 chilometri. La manifestazione è organizzata da Atletica Libertas Uboldo in collaborazione con l’associazione sportiva Astra, col patrocinio del comune ospitante. E’ possibile pre-iscriversi il 9 aprile dalle 9 alle 17 nell’Area Sport in via Manzoni 143 ad Uboldo, oppure iscriversi direttamente il 10 aprile dalle 8 alle 9 nella sede della partenza della corsa. Come premio e riconoscimento ai primi 700 iscritti è previsto l’omaggio di un sacchetto gastronomico, di una medaglia e di una maglietta sportiva in tessuto tecnico personalizzata. Per informazioni rivolgersi a Max:335 56 48 259; Ettore: 335 63 84 523; Marco: 333 400 14 40 oppure scrivere a: [email protected]

