SARONNO – Uno striscione con lo slogan “Basta sgomberi basta polizia! Al fianco di chi lotta” ha svelato la location dell’evento per il compleanno del centro sociale Telos. Oggi gli anarchici “celebrano” i 13 anni a Saronno con un pomeriggio di attività e una serata con band e musica.

Come tradizione la location è stata svelata solo a ridotto dell’inizio dell’evento. Oggi pomeriggio alle 16 sono molti gli automobilisti che diretti in autostrada o ad Origgio hanno notato alcuni ragazzi entrare nel capannone di via Galli accanto al concessionario. Dopo pochi minuti è stato affisso lo striscione e sono iniziati i preparativi per la festa.

Il compleanno vuole essere un momento per ritrovarsi ma anche per ribadire, come fatto con una lunga nota sui social, i temi come quella della condanna alla guerra, il sostegno a chi è colpito dalla repressione, i temi della sicurezza sul lavoro e il ricordo del simpatizzante Guido.

