SARONNO – Sono arrivati intorno alle 20 quando hanno nascosti dietro ad un maxi striscione hanno aperto il maxi cancello di via Milano guadagnando l’accesso all’ex Isotta Fraschini, l’area dismessa tra via Milano e via Varese.

E’ questa la location della taz, occupazione temporanea, degli anarchici del centro sociale Telos. La location è stata resa nota intorno alle 20,30 quando sono iniziati i preparativi per l’evento “When the night” che prevede l’esibizione di diverse band. L’ultima occupazione dei capannoni della maxi area dismessa risalgono a prima del lockdown quando i giovani si sono ritrovati per un concerto. Stasera la musica partirà intorno alle 23 per proseguire fino alle 7 del mattino. L’ultimo evento anarchico in città è stato ad inizio settembre quando è stato utilizzato come location lo stabile accanto allo scalo ferroviario di Saronno Sud. Al termine della notte hardcore gli anarchici hanno lasciato una scia di graffiti e murales in tutte le facciate dell’edificio.

(foto archivio)