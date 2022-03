x x

TRADATE – Tempo di derby allo stadio cittadino, Tradate-Pro Azzurra Mozzate è finita 1-2. Dunque vittoria per la Pro Azzurra, oggi pomeriggio in veste di “ospite” (entrambe le squadre disputano in questa stagione gli incontri interni nell’impianto tradatese). A segno per il Tradate è andato Stefanazzi, mentre per la Pro hanno risposto Kumah e Loo Speziali. Per la Pro Azzurra tre punti che consentono di tornare in scia alel formazioni che si trovano nelle zone alte della graduatoria di questo girone A di Prima categoria.

Risultati 25′ giornata: Antoniana-Cantello Belfortese 3-0, Faloppiese Ronago-Ispra 1-2, Nuova Fiamme Oro Ferno-Arsaghese 1-0, San Marco-Luino 2-4, San Michele-Bosto 0-1, Tradate-Pro Azzurra Mozzate 1-2, Valceresio Audax-Jeraghese 4-0. Classifica: Ispra 39 punti, Valceresio Audax 38, Bosto 36, Luino 35, Tradate e Nuova Fiamem Oro Ferno 34, Pro Azzurra Mozzate 33, San Michele 29, Arsaghese 28, San Marco 27, Cantello Belfortese 21, Faloppiese Ronago 14, Antoniana 13, Jeraghese 6.

(foto archivio: Tradate in azione di gioco)

