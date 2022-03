x x

CERIANO LAGHETTO – Il primo caldo di primavera si è fatto sentire questo pomeriggio durante la partita che ha visto il Ceriano affrontare in casa la Baranzatese prima in classifica.

Partita molto dura con poche occasioni, riesce comunque la squadra ospite ad ottenere il vantaggio nel primo tempo e ad andare negli spogliatoi avanti di una rete, 0-1.

Il Ceriano prova a rimontare e con la rete di De Boni riesce a riportare il risultato in parità, la fame di vittoria è però forte nei padroni di casa che vogliono la seconda rete.

Nonostante la grinta messa in campo il risultato si congela sull’1-1 e la partita termina in questo modo, partita tutto sommato equilibrata e senza particolari emozioni, peccato per un altro pareggio casalingo che rallenta la corsa della squadra.

Alessio Cattaneo

CERIANO LAGHETTO BARANZATESE 1-1

CERIANO LAGHETTO: Zucchella, Corti, Ponzoni, Meroni, De Boni, Menegon, Pascale, Maringoni, Marone, Porta. All. Motta.

BARANZATESE: Englaro, La Rosa, Arienti, Raffaele, Ricci, Stoica, Capelli, Battaglia, Ruggeri, Rasini, Corsaro. All. Fratto.