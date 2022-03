x x

SARONNO – Questa sera, alle 20.30, si terrà una nuova seduta straordinaria del consiglio comunale convocata in presenza in sala Vanelli a Palazzo Insubria. Tre i punti all’ordine del giorno l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla perdita del finanziamento della scuola elementare Rodari, il regolamento della civica benemerenza la Ciocchina e la convenzione dei comuni dell’ambito di Saronno per una gestione associata di servizi.

Qui la diretta de ilSaronno

Si avvisa che, a fronte dello stato di emergenza vigente sino al 31 marzo 2022 a causa della pandemia da Covid-19, alla seduta saranno ammessi soltanto il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario generale ed il personale di servizio; la vigilanza sarà affidata alla polizia locale; tutti dovranno esibire il “green pass” rinforzato, dovranno prestarsi alla rilevazione della temperatura corporea, sanificheranno le mani e dovranno indossare una mascherina del tipo Ffp2 per tutta la durata della seduta.

La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio. Si invita pertanto la Cittadinanza a

seguire la seduta di Consiglio utilizzando i canali indicati di seguito:

Diretta Video: https://saronno.civicam.it – www.radiorizzonti.org

Diretta Audio: radio 88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn