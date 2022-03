x x

SARONNO – Dopo una pausa non voluta, causa covid, ma che certo può aver fatto bene al gruppo per ricaricare le batterie, l’Az Robur Saronno torna in campo stasera, mercoledì 30 marzo, per la finale del tabellone preliminare di Coppa Lombardia. Un’altra tappa sulla strada per la finalissima di Adro programmata il venerdì di Pasqua. Palla a due al PalaRonchi di via Colombo alle 21, con ingresso consentito al pubblico nel rispetto delle norme contro il coronavirus.

E per chi non potrà esserci, la possibilità di assistere all’incontro in diretta su Youtube, alla pagina della Gallaratese.

(foto: azione di gioco di un precedente incontro della Az Robur Saronno)

