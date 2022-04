x x

SARONNO – Si allarga il campo d’interesse sul progetto di riqualificazione dell’area ex-Isotta Fraschini. Saronno Beni Comuni, infatti, ha annunciato oggi l’inizio di una collaborazione con la Federazione Italiana Umarell, associazione che si occupa di gestire, monitorare e persino allenare la nobile attività di “guardare i cantieri”.

«Consideriamo l’accordo con Fim molto importante», spiegano dal board di Sbc, «al punto da poterlo paragonare ad altre partnership che abbiamo già stretto e annunciato. Il cantiere sull’area durerà diversi anni e sarà uno dei più grandi d’Italia, per cui chiaramente c’è un grande interesse in proposito».

Numeri alla mano, si parla di un indotto molto importante, che potrà portare a Saronno centinaia di persone ogni giorno, ed è già allo studio una sponsorizzazione da parte di un’importante azienda produttrice di carte da scopa e burraco.Anche Aldo Sangalleris, Presidente di FIU, esprime soddisfazione. «La nostra associazione ha come scopo statutario quello di sostenere la cultura dell’osservazione dei cantieri, e l’ex-Isotta è senz’altro l’ambito ideale per promuoverla», spiega l’alto dirigente. «Già dalle bonifiche, infatti, organizzeremo diverse visite da parte dei nostri giovani della Under 65, in modo che possano capire le complessità della cantierizzazione».

Molte le attività di contorno, tra cui un corso di postura per unire correttamente le mani dietro la schiena durante le visite. Inoltre, Saronno Beni Comuni, realtà attenta all’innovazione, ha allo studio un’app che consentirà di inviare consigli al capocantiere via smartphone senza rischiare di essere mandati al quel paese.

