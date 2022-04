x x

SARONNO – Nelle sale del Museo della ceramica Gianetti, è stata presentata ieri la poesia di due amati autori saronnesi, Giuseppe Radice e Antonella Monti. La lettura dei testi è stata anche accompagnata dalla performance artistica di Valentina Doati.

Anche oggi sarà protagonista una poetessa di Saronno: Emilia Banfi, al Note di Pasta di via San Cristoforo alle 18. Questa sera il Festival prosegue con una conferenza sul tema poesia come cura dell’anima, alle 21 in Sala Nevera.

Si è concluso così, ieri, il quinto giorno del Festival: dal 27 marzo Saronno è stata immersa nelle parole, con eventi, letture, incontri con gli autori e musica. Momento clou della settimana il concorso di Slam Poetry che ha intrattenuto i cittadini all’Aldo Moro con una gara a colpi di parole.

(foto dello di Valentina, dello studio di fotografia Unopuntoquattro)

