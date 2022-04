x x

TRADATE – Ieri alle 18,30 a Lozza in via Alessandro Volta i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti presso una struttura sportiva per un allagamento. Una copiosa grandinata ha colpito la zona, il ghiaccio ha intasato gli scarichi della copertura causando un infiltrazione nei sottostanti locali. Gli operatori hanno liberato gli scarichi e messo in sicurezza l’area.

La forte grandinata ha riguardato anche la zona di Saronno, del Saronnese, le vicine Groane e la bassa comasca.

(foto: i vigili del fuoco del comando di Tradate impegnati a Lozza per questo intervento causato dal maltempo nella giornata del 1 aprile; la grandinata che ha riguardato tutta la zona)

