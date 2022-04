Calcio 2′ cat. I, vittoria in scioltezza per la Gerenzanese

GERENZANO- Nella 26′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, la Gerenzanese ospita in casa il Lambrugo Calcio in una partita a senso unico vinta 3 a 0 dai padroni di casa.

Nell prima parte di gara parte subito forte la squadra di casa con due tiri prima da parte di Di Lio e in seguito Rampoldi che però non sono riusciti a superare il portiere avversario Nava. Al 25′, però, si porta in vantaggio la Gerenzanese con un gran calcio di punizione dalla trequarti battuto e segnato da Donadel.

Dopo la rete le squadre hanno allentato i ritmi, con la Gerenzanese a gestire il risultato, ma nel secondo tempo la squadra di Mister Pignatiello parte subito in quarta con Rampoldi che spreca un’occasione davanti al portiere, ma poco dopo una grande azione di Spitaleri che crossa per Di Lio e sulla ribattuta di Nava si fa trovare pronto Longoni che segna il goal del raddoppio sulla squadra ospite. Prova a farsi vedere anche il Lambrugo Calcio con una punizione di Rigamonti che però è terminata di poco sopra la traversa. Chiude la partita al 90′ il subentrato Cattaneo segnando un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Con questa vittoria la Gerenzanese mantiene la 7′ posizione rimanendo a -2 sia dal Cassina Rizzardi e anche dal Novedrate, uscito sconfitto nella gara odierna.

Gerenzanese-Lambrugo Calcio 3-0

GERENZANESE: Salvadore, Zaffaroni, Restelli, Longoni (25′ s.t. Iacolare), Franchi, Gambino, Di Lio (45′ s.t. Cattaneo), Donadel, Spitaleri (43′ s.t. Crespi), Quici, Rampoldi (33′ s.t. Anafflouss). A disp: Girola, Sala, Langue, Forliano.

All. Pignatiello.

LAMBRUGO CALCIO: Nava, Villa (25′ s.t. Albertoni), Brendolini, Ape, Galli, Corti, Sironi, Tentori (17′ s.t. Chirico), Taormina, Rigamonti, Cazzaniga (34′ s.t. Bassi). A disp: Corti, Gioia, Torricelli, Rovelli, Gatti, Camesasca.

All: Capobianco.