LAVENA PONTE TRESA – Oggi la trasferta più “lunga” del Fbc Saronno nel campionato di Promozione: i biancocelesti, che inseguono una posizione di vertice in classifica trovano l’ultima in graduatoria, l’Olimpia. Si gioca a Lavena Ponte Tresa, inizio alle 15.30, su ilSaronno la consuete diretta play by play.

Dopo l’arrivo del nuovo allenatore Gianpaolo Chiodini il Saronno non ha mai perso, con un bilancio di un pari e tre vittorie che hanno rilanbciato gli “amaretti” in piena zona playoff. I saronnesi vengono dalla convincente vittoria di domenica scorsa sul Valle Olona. Oggi si gioca la 28′ giornata del campionato di Promozione, ed il Saronno trova in Olimpia scivolato all’ultimo posto della classifica. Circostanza singolare: in questa stagione l’Olimpia non ha mai pareggiato, il bilancio sinora è di 6 vittorie e 18 sconfitte. Giocatore più prolifico Segalini con 7 reti.

Arbitro e campo da gioco

Arbitro designato Yassine Massaoudi di Lodi, assistenti Jacopo Urbani e Paolo Siciliano, entrambi di Cinisello Balsamo. Campo di gioco dell’Olimpia, e luogo di disputa dell’incontro odierno, è il centro sportivo “Calvi Roncoroni” di via Rapetti a Lavena Ponte Tresa, con tribuna coperta e servizio bar.

La Solbiatese ieri ha già festeggiato

Vincendo 1-0 nell’anticipo casalingo di ieri sull’Union Villa Cassano, la capolista Solbiatese è matematicamente prima e quindi ha già potuto festeggiare il ritorno in Eccellenza. A segnare una rete per certi versi “storica” è stato l’attaccante Scapinello.

Classifica

Classifica: Solbiatese 65 punti, Morazzone 46, Castello Cantù 45, Fbc Saronno 43, Meda 41, Lentatese 39, Besnatese 38, Universal Solaro 31, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Accademia Inveruno 26, Amici dello sport e Solese 23, Gallarate e Union Villa Cassano 19, Olimpia Calcio 18.

