TURATE – Sono stati aiutati e soccorsi dall’ambulanza della Croce Rossa inviata sul posto dalla centrale operativa di Areu i tre ventenni, una 19enne, un 22enne e un 23enne, protagonisti dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sabato 2 aprile.

Poco prima delle 17 i tre viaggiavano su una vettura che, per cause che saranno accertate coi rilievi già effettuati dai carabinieri di Cantù, sono finiti fuori strada finendo contro un ostacolo. Immediata la mobilitazione dei soccorsi chiamati da alcuni passanti e residenti. Il personale sanitario ha subito rassicurato tutti sulle condizioni dei giovani: solo uno è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

A raccogliere la testimonianza dei tre ventenni e di alcuni presenti dopo aver deviato il traffico per permettere i soccorsi in sicurezza hanno provveduto i carabinieri della compagnia di Cantù.

