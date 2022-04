x x

CARONNO PERTUSELLA – Anche il softball fa opera di sensibilizzazione contro la guerra in Ucraina; ormai da giorni al centro sportivo caronnese di Bariola sventola la bandiera gialloblù dell’Ucraina e nei giorni scorsi la formazione locale della Rheavendors Caronno, che milita in A1, assieme alle olandesi Sparks presenti nella zona per partecipare alla Coppa delle Prealpi, ha posato in una simbolica fotografia con una bandiera con la scritta “peace”.

Una delle moltissime iniziative di sensibilizzazione che stanno avendo luogo nella zona in questo periodo, dopo l’inizio della guerra in Ucraina e contro tutte le guerre.

(foto: la formazione della Rheavendors Caronno con le olandesi Sparks e la bandiera con la scritta “peace”)

