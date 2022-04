x x

SARONNO – Inversione di campo per la partita della seconda giornata di A1 fra Inox Team Saronno e Caserta, originariamente programmata in Campania ed in questo ore ufficialmente spostata sul diamante saronnese di via De Sanctis. Sempre che il Caserta si presenti: riammesso in extremis in A1, la dirigenza aveva già manifestato la difficoltà ad allestire una squadra in poco tempo e domenica scorsa non è stato disputato l’incontro previsto a Sesto Fiorentino contro la Sestese. Contro Saronno forse accadrà lo stesso e nel caso le saronnesi vincerebbero a tavolino.

Questo intanto il comunicato ufficiale del Saronno sulla inversione di campo.

Le partite valevoli per la 2′ giornata di campionato tra Inox Team Saronno e Caserta Softball saranno soggette ad inversione di campo. Pertanto i match di questo weekend saranno da disputarsi al comunale di via De Sanctis di Saronno.

Inizio, teorico, alle 16: ci saranno gli arbitri, pronti a dirigere il match e che nel caso segnalaranno al giudice sportivo l’assenza delle campane.

