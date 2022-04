Lutto a Cesate per la scomparsa del consigliere comunale Piuri

CESATE – Lutto a Cesate: è scomparso il consigliere comunale Anselmo Piuri.

“A seguito della triste notizia della prematura scomparsa del consigliere comunale Anselmo Piuri, avvenuta nella giornata di martedì 5 aprile il sindaco Roberto Vumbaca, interpretando la volontà dell’Amministrazione vomunale e facendosi portavoce del sentimento di profondo dolore e cordoglio della comunità cesatese, proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali – si legge in una nota del Comune – Le esequie si terranno sabato 9 aprile alle 10.15 nella parrocchia di San Francesco D’Assisi in via Concordia 6 a Cesate. Si invita tutta la cittadinanza, ed in particolare le attività autonome, gli imprenditori ed i commercianti, a mantenere un atteggiamento di raccoglimento e rispetto, in concomitanza con la cerimonia funebre, con le modalità che riterranno più opportune per tale circostanza, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia. Le bandiere del Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta”.

Piuri, esponente della Lega, era nel gruppo politico Centro Destra per cambiare. Classe 1950, era molto noto in paese.

(foto: il consigliere comunale Anselmo Piuri)

07042022