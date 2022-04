x x

CARONNO PERTUSELLA – Partirà alle 10 di sabato 9 aprile la camminata per la Pace di Caronno Pertusella.

Con partenza da Piazza Vittorio Veneto ed arrivo in Piazza Aldo Moro, tutti i cittadini possono aggregarsi a questa camminata in manifestazione della pace, in solidarietà del popolo Ucraino e tutte le comunità del mondo che subiscono l’atrocità della guerra; in tale occasione, tutti i cittadini sono invitati ad indossare un segno di pace.

L’iniziativa è promossa dalla direzione scolastica, insegnanti, genitori e alunni delle scuole caronnesi, ma anche associazioni culturali, sportive e di volontariato distribuite su tutto il territorio.

La manifestazione si concluderà con interventi e testimonianze e con l’offerta di bevande dall’associazione Pro Loco il cui ricavato verrà donato alla Caritas

(foto d’archivio: un precedente evento per la pace a Caronno Pertusella)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn