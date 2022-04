x x

SOMMA LOMBARDO – Oggi alle 9 a Somma Lombardo i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti al canale Villoresi per dare soccorso ad un animale. Alcuni passanti avevano infatto notato un piccolo cervo annaspare in acqua ed avevano dato l’allarme. Gli operatori intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, grazie a tecniche alpinistiche sono riusciti a recuperare l’animale dell’acqua, successivamente è stato liberato in una zona boschiva: è apparso spaventato ma in buone condizioni. Alla vicenda non è dunque mancato il lieto fine.

(foto: un momnento dell’intervento dei vigili del fuoco al canale Villoresi all’altezza di Somma Lombardo, per il recupero dell’animale che rischiava di annegare)

09042022