Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo ancora vincente, Rovellasca fermata, Salus Turate incassa i 3 punti

LOMAZZO – Nel girone B di Prima categoria, 14′ giornata di ritorno, pareggio a reti involate in casa del Rovellasca 1910 contro il modesto Fenegrò. Un mezzo passo falso del quale approfitta la comuque irraggiungibile capolista Esperia Lomazzo per allungare ulteriormente grazie alla vittoria esterna – con gol partita del “solito” Drago – sul campo del Portichetto Luisago. In ottica salvezza, pesa il successo interno della Salus Turate, 3-2 sul Montesolaro con gol turatesi di Novembre e Cantore, che è stato l’ispirato autore di una bella doppietta.

Risultati: Ardita-Menaggio 1-0, Portichetto Luisago-Esperia Lomazzo 0-1, Rovellasca 1910-Fenegrò 0-0, Salus Turate-Montesolaro 3-2, Tavernola-Cantù San Paolo 1-4, Albavilla-Guanzatese 2-1, Monnet Xenia-Albate Hf posticipo. Classifica: Esperia Lomazzo 60 punti. Rovellasca 1910 45, Ardita 44, Monnet Xenia 42, Portichetto Luisago 39, Menaggio 37, Guanzatese 35, Cantù San Paolo 32, Albavilla e Albate Hf 24, Salus Turate 21, Montesolaro 18, Fenegrò 6, Tavernola 1.

(foto: la formazione dell’Esperia Lomazzo)

10042022