Calcio 2′ cat.I, pareggio in rimonta della Gerenzanese contro l’Itala

LURATE CACCIVIO- Nel recupero della giornata 14 del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, si sono affrontate l’Itala e la Gerenzanese in un match molto combattuto terminato con un pareggio per 2 a 2.

Nel primo tempo l’Itala parte forte, con, invece, la Gerenzanese non entra subito in partita. Passa infatti in vantaggio la squadra di casa con un gran tiro a giro di Meroni su cui Salvadore non può arrivare. Arriva anche il goal del raddoppio con un colpo di testa di Bredice che prendendo una parabola inaspettata sorprende la difesa ospite ed entra in rete.

Nella seconda parte di gara la squadra di Mister Pignatiello entra in campo molto più agguerrita e con due cambi nella formazione. Grande occasione per il subentrato Anafflouss che però a porta vuota, incredibilmente, sbaglia. Rimedia però subito conquistando un calcio di rigore su cui si presenta Donadel che non sbaglia e accorcia le distanze. Gerenzanese che spinge per trovare il pari che arriva a 5′ dal termine con Di Lio che si fa trovare pronto sulla respinta di Simone e fa 2-2.



Pareggio importante per la squadra di mister Pignatiello che mantiene la 7′ posizione, ottenendo un pari con la seconda forza del campionato.



Itala-Gerenzanese 2-2

ITALA: Simone, Gialdi, Scarfò (9′ s.t. Diongue), Sassi, Bredice, Brianda, Meroni (32′ s.t. Simbaldi), Piva (43′ s.t. Catelli), Zappavigna (22′ s.t. Bernasconi), Mirabelli (18′ s.t. Tarantini), Ruzzon. A disp: Cutrone, Bianchi, Belloni, Zucchi.

All. Trunetti

GERENZANESE: Salvadore, Zaffaroni (1′ s.t. Langue), Restelli, Longoni (11′ s.t. Terzaghi), Franchi, Gambino (14′ s.t. Forliano), Di Lio, Spitaleri (26′ s.t. Sala), Quici (1′ s.t. Anafflouss), Rampoldi. A disp: Girola, Sponsale, Crespi.

All. Pignatiello.