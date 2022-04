x x

CERIANO LAGHETTO / CESANO MADERNO – Nel corso della serata di venerdì 8 aprile, i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire il fenomeno degli assembramenti incontrollati nei pressi di locali pubblici in orario serale, talvolta sfociati in episodi di violenza e disturbo alla quiete pubblica.

Il sindaco cesanese Maurilio Longhin ha espresso soddisfazione per l’impegno dei carabinieri nel controllo del territorio.

Il bilancio dell’operazione

Nella circostanza sono stati controllati 4 locali pubblici, rispettivamente 2 a Cesano Maderno e 2 a Ceriano Laghetto. L’azione di prevenzione e contrasto è proseguita poi lungo le principali arterie stradali con posti di controllo eseguiti anche a Cogliate. Complessivamente, nel corso del servizio, sono stati controllati:4 esercizi pubblici; 111 persone; 36 veicoli. Inoltre, 2 veicoli sono stati sequestrati, con contestuale ritiro della patente perché i conducenti erano alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge; 7 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; 6 persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di sostanza stupefacente (hashish, marijuana, eroina e cocaina).

(foto: le pattuglie impegnate nei controlli)

10042022