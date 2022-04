x x

SARONNO – Tanti saronnesi ma soprattutto tanti tanti bimbi hanno partecipato oggi domenica 10 aprile alla processione con rami di ulivo organizzato dalle parocchie della Comunità pastorale.

Si tratta della prima volta che torna questo momento di fede e condivisione dall’inizio della pandemia complice anche le nuove misure in vigore per le celebrazioni religiose. Cortei di bimbi ed adulti con rami d’ulivo sono stati organizzati dalla Regina Pacis e alla Sacra Famiglia e per l’ultima dalla Prepositurale.

I fedeli sono partiti alle 11,15 dall’oratorio di via Legnani dove per prima cosa il prevosto monsignor Claudio Galimberti habenedetto tutti i rami d’ulivo distributi ai fedeli. Quindi il corteo lungo via Padre Monti, via Portici e piazza Libertà e l’ingresso in chiesa per la messa.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnob